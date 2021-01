Terceiro pior visitante, Vitória tem desafio na reta final da Série B

O Vitória tem um desafio e tanto na reta final da Série B. Terceiro pior visitante da competição, o rubro-negro vai disputar longe de Salvador quatro dos seis jogos que restam. Um deles será contra o América-MG, sábado, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O time mineiro soma 63 pontos e, com o acesso praticamente garantido, almeja vencer para seguir na liderança, em uma briga ponto a ponto com a Chapecoense. Em situação oposta, o Leão ocupa a 15ª posição, com 37 pontos, apenas dois a mais que o Náutico, primeiro time na zona de rebaixamento.

Melhorar as estatísticas como visitante é vital para acabar com a ameaça de queda à terceira divisão nacional. O Vitória venceu só uma das 15 partidas que disputou fora de casa nesta Série B. Na 25ª rodada, goleou o Paraná por 4x1, na Vila Capanema, em 1º de dezembro.

Na ocasião, o time era comandado por Rodrigo Chagas, que estava como técnico interino. Os atacantes Léo Ceará, duas vezes, e Vico balançaram as redes para o rubro-negro, que contou também com gol contra de Jean.

No mais, o Leão teve oito empates e seis derrotas como visitante. Marcou 18 gols e sofreu 23. Os 11 pontos somados representam um aproveitamento de 24,44%.

Somente Náutico e Oeste, integrantes da zona de rebaixamento, pontuaram menos fora de casa. A equipe pernambucana, 17ª colocada, ainda ganhou dois jogos, mas fez 10 pontos; a paulista, lanterna do torneio, conseguiu oito pontos, com um triunfo. Vitória e Oeste são os únicos times que só ganharam no campo rival uma única vez.

O Botafogo-SP somou os mesmos 11 pontos que o Vitória, porém com dois triunfos. No entanto, o aproveitamento é pior que o do Leão porque disputou 17 jogos fora.

Depois do América-MG, o rubro-negro será visitante novamente. O adversário do dia 13 é o Avaí, em Florianópolis. O time catarinense é o 9º colocado, com 44 pontos, e joga as últimas fichas nas chances remotas de acesso.

Adversário da 36ª rodada, o Guarani vive situação diferente e pode estar decidindo o futuro quando receber o Vitória em Campinas, no dia 20. A equipe paulista está na 6ª posição, com 48 pontos, quatro a menos que o Juventude, 4º colocado.

O último compromisso do Vitória também será fora de casa. Na rodada derradeira, o time vai ao Sul do país visitar o Brasil de Pelotas, dia 30. O adversário está em 10º lugar, com 44 pontos, e a tendência é que já não tenha mais objetivos na data do encontro.

O Leão também pode chegar a algum desses confrontos já sem precisar pontuar e esse é o desejo. A realidade atual, no entanto, exige que concentre todas as suas forças no América-MG. Para passar pelo líder, o elenco comandado por Rodrigo Chagas precisa superar a boa campanha do rival.

Além de líder, o Coelho é dono do 5º melhor desempenho como mandante. Os 31 pontos conquistados representam um aproveitamento de 64,58% em seus domínios. Foram nove triunfos, quatro empates e três derrotas.

Em meio aos quatro compromissos como visitante, o Vitória terá dois no Barradão. Um é contra a Chapecoense, no dia 17, pela 35ª rodada, e o outro é contra o Botafogo-SP, dia 26, pela 37ª.

Os quatro jogos do Vitória fora de casa:

33ª rodada - 09/01 (sábado) - 19h

América-MG x Vitória

Estádio Independência, Belo Horizonte

34ª rodada - 13/01 (quarta-feira) - 19h

Avaí x Vitória

Estádio Ressacada, Florianópolis

36ª rodada - 20/01 (quarta-feira) - 16h

Guarani x Vitória

Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

38ª rodada - 30/01 (sábado) - 16h30

Brasil de Pelotas x Vitória

Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)