Teresa Cristina anuncia pausa nas 'lives' após ter a conta invadida

A cantora e compositora Teresa Cristina anunciou que deve interromper suas "lives" após sofrer ataques e ter as entrevistas ao vivo derrubadas em sua conta no Instagram. Teresa iniciou uma série de "lives" em que conversa com artistas, durante a quarentena e se tornou um fenômeno. Entre os destaques, estão conversas com Gal Costa, Regina Casé, Alcione, Djavan, entre outros.



Na última quinta-feira, a artista enfrentou dificuldades durante a conversa com a cantora Mônica Salmaso. Para solucionar as quedas, Teresa chegou utilizar o perfil do sobrinho. Em certo momento, Mônica abriu a "live" em seu perfil e ficou esperando Teresa entrar às escondidas, acompanhada de 1.200 pessoas. "Tô fazendo a 'live' do Martinho e entrou um cara falando: 'Já deu pra você'. Aí vai caindo a audiência de 300 em 300 depois disso", ela disse no vídeo.



A artista afirmou que já reportou os problemas para a plataforma, mas não recebeu retorno. "O Instagram respondeu que não tinha nada de errado. Mesmo tendo alguém de Chapecó e outro da Virgínia tentando invadir minha conta. Então vou ter que ter plataforma que me dê segurança. Toda uma dedicação para eles ficarem derrubando?"