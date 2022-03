Tereza Paim vai abrir boteco em abril no Rio Vermelho

Tereza Paim, que já comanda o Casa de Tereza, no Rio Vermelho, vai inaugurar, em abril, um novo projeto com assinatura da cervejaria Bohemia. Além do restaurante, um dos mais reconhecidos quando se fala em comida baiana na cidade, a chef assumirá o Boteco da Tetê, no mesmo bairro, de frente pro mar, próximo à Casa de Iemanjá.

O cardápio, segundo nos informou a chef ao portal Alô Alô Bahia, será bem de boteco, trazendo comidinhas da Bahia e do mundo, como bolinho de feijoada, pastel de siri, aquário com ostras e lambretas frescas. O projeto ficará a cargo da arquiteta Paula Almendra.

"A cervejaria mais antiga do Brasil, que é a Bohemia, chegando na primeira capital do país, no dia do Descobrimento do Brasil", brinca Tereza, sobre a previsão de abertura no dia 22 de abril.

