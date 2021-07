Terminais da CCR recebem ponto de vacinação da gripe e vão distribuir máscaras

Quem usa o metrô pra se deslocar no dia a dia vai ter um estímulo a mais pra se vacinar contra a gripe. É que nesta quarta-feira (21), das 8h às 16h, a vacinação contra a gripe estará disponível no Terminal Pirajá, próximo ao ponto de descanso dos rodoviários, e na quinta-feira (22) no Terminal Rodoviária, perto de onde ficam as baianas de acarajé. Na ação, a CCR Metrô Bahia também vai distribuir máscaras gratuitamente.

Desde o último dia 5, qualquer pessoa com mais de seis meses de idade pode se vacinar gratuitamente contra a influenza em Salvador. Até o momento, 505.351 foram vacinadas, o que representa 52% do público-alvo da capital. Para incentivar a vacinação e facilitar a vida de quem usa transporte público, serão montados pontos de aplicação do imunizante em dois Terminais de Ônibus bem movimentados de Salvador.

“Nossa intenção é facilitar a logística para que mais pessoas possam se vacinar contra a gripe em Salvador, já que esta também é uma etapa importante do calendário de imunização”, alerta Adrielle Conceição, coordenadora de vacinação contra Influenza na cidade. Sobre as máscaras, ela destaca: “Não é hora de vacilar contra o Coronavírus, o uso de máscaras segue sendo essencial para avançarmos na contenção da doença”.

“Estamos vivendo um momento de flexibilização das medidas, por conta da redução dos casos e dos internamentos, mas não podemos relaxar. Queremos cuidar de quem usa o transporte público, distribuindo máscaras para mostrar que elas seguem sendo essenciais para vencermos a Covid e isso ainda não pode ser deixado de lado”, explica Leonardo Balbino, gerente de atendimento da CCR Metrô Bahia.. A vacinação contra a gripe tinha sido suspensa em Salvador porque as equipes estavam voltadas para o mutirão da vacina da Covid-19, mas vai ser retomada na terça-feira(20).

Outras medidas tem sido executadas pela CCR Metrô Bahia nas Estações de Metrô e Terminais que são administrados pela concessionária. Além do reforço da sinalização com orientações sobre distanciamento social, são disponibilizados dispensers de álcool em gel nos corredores de circulação, plataformas e mezaninos e temos ainda a realização da higienização dos trens com a técnica de nebulização com névoa seca, que elimina o novo Coronavírus com substâncias químicas sem danos à saúde humana e tem autorização de uso na Anvisa. “Estamos atuando para reduzir o impacto do vírus em nossos ambientes de circulação, com ações práticas e uso de tecnologia, e precisamos do apoio da população, fazendo uso contínuo da máscara e higienizando frequentemente as mãos", lembra Leonardo.