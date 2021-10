Terra, água e ar: veja guia de serviços e tarifas de transporte nas cidades da Bahia

A Bahia soma um total de 1457 quilômetros de rodovias sob concessão. À exceção da Estrada do Feijão, cujo contrato prevê a modernização e manutenção da via, os demais acordos garantem aos usuários serviços que vão além de boas condições de tráfego. Para quem pensa em viajar pelos ares, são pelo menos 11 aeroportos. Pelo mar, as opções atuais vão desde o embarque em um cruzeiro pelo no Terminal de Passageiros do Porto de Salvador, ou pela Baía de Todos os Santos, através do sistema de Ferry-boat. Saiba quais são os serviços disponíveis para o viajante ao utilizar rodovias ou terminais de embarque e desembarque sob a administração da iniciativa privada.

Saiba mais sobre as concessões de serviços e infraestrutura na Bahia



Rodovias

Via Bahia

Trechos

BR-324, entre Salvador e Feira de Santana (113,2km)

BR-116, entre Feira de Santana e a divisa com Minas Gerais (554,1 km)

BA-526 e BA-528, entre a BR-324 e a Base Naval de Aratu (13,7 km)

Praças de pedágio

Sete praças

Tarifas

BR-324: Entre R$ 1,2 (motos) e R$ 21,60 (caminhões com reboque). Automóveis pagam R$ 2,40

BR-116: Entre R$2,15 (motos) e R$ 38,70 (caminhões com reboque). Automóveis pagam R$ 4,30

Atendimento ao usuário

Oferece socorro mecânico, captura de animais, combate a incêndio, remoção por guincho, suporte pré-hospitalar, conservação, inspeção de tráfego, apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e demais serviços.

Bahia Norte

Rodovias do Sistema BA-093 – 132 Km de estradas, passando ainda pelas BA-512, BA-521, BA-524, BA-526 e BA-535

Praças de pedágio

Seis praças

Tarifas

Entre R$2,50 (motos) e R$ 29,60 (caminhões). Automóveis pagam R$ 4,90. No caso de veículos especiais, o valor pode chegar a R$ 44,40

Atendimento ao usuário

Dispõe de um centro de controle pperacional (CCO), cinco bases do Serviço de Apoio ao Usuário (SAU), carros de Inspeção, guinchos e Socorro Médico (pré-hospitalar)

Litoral Norte

BA-099 - A empresa é responsável pelo trecho da BA-099 que começa no km 7,7 (Ponte do Rio Joanes) até a divisa da Bahia com o estado de Sergipe, no km 192, além dos acessos às localidades de Arembepe, Praia do Forte, Porto de Sauípe, Baixios/Palame, Subaúma e Conde.

Praças de pedágio

Uma praça

Atendimento ao usuário

A empresa oferece serviços de apoio, atendimento médico, mecânico, que compreende a retirada do veículo da rodovia deixando o usuário no posto mais próximo, e inspeção do trecho da Ponte do Rio Joanes até a Praia do Forte (entre o km 7,7 e o km 54)

Tarifas

Entre R$ 5,40 (motos) e R$ R$ 64,70 (caminhões). Automóveis pagam R$ R$ 10,80.

Estrada do Feijão

O Sistema Viário BA-052 compreende o trecho da Estrada do Feijão que engloba 461 km da BA-052 entre Feira de Santana e Xique-Xique e 86 km da BA-160, entre Xique-Xique e Barra.

O modelo de concessão patrocinada prevê a operação, manutenção e revitalização das vias, além da construção da ponte-travessia sobre o rio São Francisco entre os municípios baianos de Xique-Xique e Barra.

Aeroportos

Aeroporto Internacional de Salvador – Salvador Bahia Airport

Concedido à Vinci Airports

Melhorias realizadas

Modernização e ampliação do terminal de passageiros, aumento do número de pontes de embarque de 11 para 17 e ampliação do pátio de aeronaves.



Aeroporto Internacional de Porto Seguro

Concedido à empresa SINART

Melhorias realizadas

Ampliação o terminal de passageiros, Recuperação da pista e Recuperação de Pátio de estacionamento de aeronaves



Aeroporto Vitória da Conquista - Glauber Rocha

Concedido à SPE Concessionária do Aeroporto de Vitória da Conquista

Melhorias

Aquisição de equipamentos e auxílios à navegação aérea, adequação do Estacionamento de Veículos e aquisição de equipamentos obrigatórios

Aeroporto Ilhéus – Jorge Amado

Concessionado à SPE desde 2018

Melhorias

Ampliação e modernização do Terminal de Passageiros em curso, adequação e modernização do atual estacionamento de veículos e adequação e modernização do acesso viário.

Outros aeroportos concedidos

Teixeira de Freitas/Caravelas, Valença, Comandatuba, Guanambi, Lençóis, Barreiras e Feira de Santana.

Transporte marítimo

Ferry boat

Operado pela Internacional Travessias

Tarifas

A partir de R$19,00 para motos e R$45,70 para veículos durante a semana. Passageiros pagam a partir de R$5,10. Estes valores aumentam nos finais de semana.

Serviços Hora marcada

Permite que o usuário agende a travessia e garanta a sua passagem para o momento desejado. Está disponível para passageiros de veículos de pequeno porte ou carros de passeio.

Terminal de Passageiros do Porto de Salvador

Administrado pela Contermas

Tarifas

Embarque/desembarque: R$ 115,49 (por passageiro que iniciam e/ou finalizam viagem no Porto de Salvador)

Trânsito

R$ 71,68 (por passageiro em trânsito no Porto)

O Projeto Bahia Forte é uma realização do Correio com patrocínio da Via Bahia e Wilson Sons.