Terreiro de Gantois permanecerá em recesso devido à pandemia

Fachada principal do Terreiro do Gantois

(Foto: Divulgação)

O Terreiro de Gantois, localizado na Federação, em Salvador, anunciou nesta sexta-feira (4) que permanecerá em recesso do seu calendário litúrgico para o ano de 2020. A medida visa respeitar as recomendações dos órgãos de saúde no sentido de evitar aglomerações e incentivar o distanciamento social necessário para este período de pandemia do novo coronavírus.



"O Ilé Iyá Omi Asé Iyamasé – Terreiro do Gantois, compreende a sua responsabilidade como espaço de difusão social, humanitária e de conhecimento, e continuará adotando todas as medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar o impacto da proliferação comunitária do COVID-19, principalmente o isolamento social, porém na certeza de que, mesmo à distância, estaremos conectados e uníssonos com nossos Orixás em mente e coração", informa o comunicado.

