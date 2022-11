Terreiro do Gantois homenageia Gal Costa: 'nos braços de Olórun'

A Associação de São Jorge Ebé Oxossi e o Terreiro do Gantois prestaram suas homenagens a Gal Costa, que faleceu na manhã desta quarta (9), aos 77 anos. Ègbón Gal Costa de Omolu, como é chamada dentro do centro religioso, foi iniciada no candomblé pela Mãe Menininha do Gantois e frequentava a casa há décadas.

"O retorno de Ègbón Gal Costa à essência deixará saudade em nós todos(as) mas temos a certeza de que seu caminhar no plano espiritual será de luz e nos braços de Ọlọ́run", declarou o terreiro, em nota.

"Iniciada por Mãe Menininha, Ègbón Gal Costa brilhou em sua vida inteira transmitindo amor, alegria, consciência humana e solidariedade através de sua arte, bem como por sua devoção aos Orixás e ensinamentos adquiridos na sua vida religiosa. Seu carinho e admiração pelo Terreiro do Gantois são exemplos a serem seguidos por todo(as) Filhos(as) de Santo da Casa."



O corpo da artista será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo na sexta-feira (11), das 9h às 15h, em cerimônia aberta ao público.