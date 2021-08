Terror dos 'gatos': Coelba bate recorde de recuperação de energia furtada

A Coelba alcançou um resultado histórico no combate ao furto de energia. Apenas no primeiro semestre deste ano, a distribuidora de energia recuperou 157 milhões de kWh, maior volume já registrado para o período. Para se ter dimensão, esse valor é o suficiente para abastecer 1,3 milhão de residências por um mês, ou todo o município de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, durante dois meses e meio.

Segundo a Coelba, a empresa vem realizando uma série de ações de prevenção e combate aos desvios de energia, que são conhecidos como "gato". Com isso, foi possível regularizar clientes clandestinos e fiscalizar e substituir medidores. A distribuidora também adotou o uso de tecnologias de redes inteligentes e modelagem estatística para detecção do furto com maior precisão.

Dados da Coelba indicam que a energia recuperada no primeiro semestre de 2021 é cerca de 40% superior ao resultado obtido no mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas 176 mil inspeções em toda a Bahia, com a substituição de 141 mil medidores obsoletos ou com defeito. Com aparelhos mais modernos, a concessionária reforça o controle, evitando desvios.

Além disso, a Coelba também identificou 55 mil irregularidades nas operações de combate ao furto de energia, que foram encontradas em todos os segmentos de consumidores. Do total de energia, cerca de 79 milhões de kWh foram recuperados em fazendas e propriedades agrícolas, enquanto outros 27 milhões estavam em residências.

Um dos maiores casos de furto foi detectado em uma fazenda localizada no município de São Desidério. Em maio, a Coelba identificou que diversos motores que bombeavam um reservatório interno estavam ligados de forma clandestina na propriedade. Segundo a distribuidora, somente nesta operação, foram recuperados 10 milhões de kWh, energia que seria suficiente para abastecer todo o município de Barreiras por um mês ou 90 mil residências durante o mesmo período.

Foram realizadas, ainda, 25 operações em parceria com a Polícia Civil. Ao todo, quatro pessoas foram levadas à delegacia para que pudessem prestar esclarecimentos.

Furto de energia é crime e pode gerar até oito anos de prisão. As denúncias podem são feitas de forma anônima no site da distribuidora (www.coelba.com.br), na parte de Canais de Atendimento > Denúncia de Irregularidade.