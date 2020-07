'Terror nenhum': Bandido preso no Nordeste de Amaralina costumava postar fotos armado

Pouco mais de 400 porções de cocaína foram apreendidas, nesta quinta-feira (2), com um criminoso durante uma operação no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O suspeito de tráfico, que na internet se identifica como Marcos Irmão e costumava postar fotos mostrando armas, foi alcançado por guarnições da Base Comunitária de Segurança (BCS) Chapada do Rio Vermelho.

Os militares patrulhavam na Rua Antônio Carlos Pedreira quando o suspeito, de 22 anos, correu assim que avistou a viatura. Ao ser alcançado, acabou preso em flagrante. O nome e sobrenome do suspeito não foi divulgado.

Os PMs apreenderam 414 pinos de cocaína, um saco plástico com cerca de 100 gramas do mesmo entorpecente, substâncias para misturar com drogas, duas balanças, uma folha de papel com anotações do comércio de drogas e embalagens plásticas vazias. A operação ainda contou com apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Material apreendido pela polícia em operação no Nordeste de Amaralina (Foto: Divulgação)

O caso foi registrado na 11ª Delegacia Territorial. Na unidade, os policiais confirmaram que o criminoso responde em liberdade ao crime de roubo e confessou ser ele em fotos nas redes sociais ostentando as armas - numa delas mostra o rosto e a inscrição 'terror nenhum' - e fazendo menções a uma facção criminosa que atua na região.