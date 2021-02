Testagens rápidas identificam 116 casos de Covid-19 em Pernambués, Fazenda Grande e Boca do Rio

Parece que rebobinaram a fita e estamos de novo lá no início da pandemia. Números de caso subindo vertiginosamente e bairros de Salvador recebendo medidas restritivas. A Prefeitura iniciou, nesta quarta-feira (17), as medidas de proteção à vida contra o novo coronavírus nos bairros de Pernambués, Fazenda Grande do Retiro e Boca do Rio.

Somente neste primeiro dia, do total de 445 testes rápidos realizados nos três locais, 116 deram positivo para a Covid-19, sendo 32 casos na Boca do Rio, 35 em Fazenda Grande e 49 em Pernambués - que é segundo o bairro onde mais casos foram confirmados na cidade desde o ínicio da pandemia: 4.745. Pernambués só está atrás da Pituba, que já registrou 4.745 casos.

Além dos testes rápidos, também foram feitos 106 atendimentos e 13 encaminhamentos, através do Cras Itinerante, e 527 abordagens por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas). As ações de proteção à vida envolvem ainda higienização de vias, aferição de temperatura e distribuição de máscaras, por um período de sete dias.

Segundo bairro com maior número de casos positivos (3.693), Brotas também recebeu as ações nesta quarta, no final de linha do bairro.

O coordenador de ações de combate ao coronavírus, secretário Fábio Mota, acompanhou o início das ações e afirmou que os números são preocupantes. Ele defende que as ações são necessárias para inibir o crescimento da curva de contágio.

“Às vezes as pessoas circulam sem saber que tem o vírus, por isso a gente faz um apelo para que venham fazer a testagem. É importantíssimo, porque conseguimos identificar e fazer o acompanhamento da pessoa, que deixa de circular e transmitir o vírus”, afirmou Mota.

Salvador já teve 138 mil casos de coronavírus, sendo que, destes, 3.868 estão ativos de acordo com o painel epidemiológico da Central Integrada de Controle e Comando da Saúde. Mais de 3,5 mil pessoas já morreram vítimas de coronavírus na cidade.

As ações de testagem nos bairros continuam na próxima quinta-feira (18), a partir das 8h. Confira os locais:

- Boca do Rio: Final de linha

- Fazenda Grande do Retiro: Escola Municipal, no final de linha do Bairro

- Pernambués: Escola Municipal Hildete Bahia