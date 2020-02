Teste da vassoura viraliza nas redes sociais; entenda

segundo o tt a nasa disse que a rotação da terra tava alinhada p deixar todas as vassouras em pé, e eu to sem oque fazer: pic.twitter.com/e0Ju8I74iI

Me falaram que a rotação da terra hoje está alinhada pra qualquer vassoura ficar em pé, então tentei me torna uma vassoura também... pic.twitter.com/yu3FZv4T3w

gente vou acabar com a noia de vcs em relaçao a vassoura ficar de pe sozinha



ela SEMPRE ficou de pe sozinha e essas fotos do bbb 19 sao a prova disso me perdoa por acabar com a alegria de vcs pic.twitter.com/EVAMQ7JL5t