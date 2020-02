Teste rápido de HIV detecta 10 casos positivos

Os testes rápidos para detecção do HIV nos postos de atendimento médico dos circuitos do Carnaval já confirmaram 10 diagnósticos como positivos para o vírus causador da Aids. Os dados foram divulgados neste domingo, 23, pela Prefeitura de Salvador.

Segundo o balanço, foram diagnosticados ainda 42 casos de sífilis e um de hepatite C. Até o sábado de Carnaval, dia 22, foram realizados 1.4 mil testes rápidos para identificação de ISTS (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Os testes são realizados dentro do projeto Fique Sabendo. O serviço será oferecido até a terça-feira, 25, das 9h às 21h, no Largo da Piedade (circuito Osmar), e das 10h às 22h, na rua Dias D’Ávila, próximo ao Farol da Barra (circuito Dodô).

Este ano 361 pessoas realizaram os testes no primeiro dia do Carnaval. Um número 4% menor do que no ano passado, quando 379 foliões buscaram realizar o exame. Do total em 2020, 230 foram homens e 132, mulheres.

Os pacientes que tiveram exame positivo para o HIV serão encaminhados para a rede municipal de saúde. Já aqueles diagnosticados com sífilis iniciaram o tratamento com antibióticos no próprio posto de atendimento no circuito.