Testes rápidos em Periperi detectam 34 casos positivos de covid-19

O bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, teve seu primeiro dia de medidas restritivas regionalizadas nesta quinta-feira (28). Foram detectados 34 casos positivos do novo coronavírus em 150 testes rápidos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em pessoas que apresentavam febre e outros sintomas da covid-19.

Ao todo, foram feitas 1.148 testagens nos oito bairros com medidas restitivas mais duras, com 188 casos positivos. Além de Periperi, foram detectados 27 em Plataforma, 34 na Liberdade, 7 em Brotas, 24 no Lobato, 30 em Cosme de Farias, 11 no Uruguai e 21 em Massaranduba.

A partir de sábado (30), Pernambués também terá ações setorizadas, incluindo os testes rápidos. Nesta quinta, as medidas serão encerradas em Brotas.