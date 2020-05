Testes rápidos para covid-19 detectam 27 casos positivos em Salvador nesta quarta

Testagens rápidas feitas em Salvador detectaram 27 casos positivos para o novo coronavírus somente nesta quarta-feira (13). Os infectados foram encontrados em Nazaré, Plataforma e Pituba, bairros onde estão em vigor medidas restritivas regionalizadas para ampliar o isolamento social e conter a disseminação da covid-19.

Os testes foram realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Boca do Rio, outro bairro com medidas específicas, também passou pela ação, mas nenhum caso da doença foi encontrado nesta quarta.

Em Nazaré, onde há restrição à circulação na Avenida Joana Angélica, foram feitos 75 testes, sendo 7 com resultados positivos. Em Plataforma, foram realizados 80, com 11 casos confirmados. E, na Pituba, aconteceram 75 testagens, com 9 infectados. Por lá, aliás, as novas medidas tiveram início nesta quarta (13). Já nas outras localidades, as determinações entraram em vigor na última segunda-feira (11).

Na terça (12), Boca do Rio, Plataforma e Nazaré receberam os testes e foram detectados 17 casos positivos. No dia anterior, segunda, foram encontrados em Salvador 7 contaminados. Assim, somando os resultados dos três dias, a iniciativa confirmou 51 pessoas com a doença em 830 testagens.

"Esses números, que são preocupantes, demonstram que acertamos ao ampliar e regionalizar as medidas para conter o avanço da doença nas localidades onde a taxa de contaminação tem sido maior e o isolamento social menor. Isso demonstra que estamos agindo com base em dados técnicos e na linha correta", disse o prefeito ACM Neto.

“A cada pessoa identificada como positivo nessas ações de testagem rápida e encaminhada para isolamento, conseguimos evitar que pelo menos outros quatro indivíduos sejam infectados. Sendo assim, nosso objetivo com os testes em massa da população é repetir em Salvador a iniciativa bem sucedida em países que conseguiram identificar e isolar um grande número de infectados, impedindo assim um disseminação mais rápida do vírus”, acrescentou Leo Prates, titular da SMS.

Além das ações restritivas ao comércio e à movimentação das pessoas na Pituba, Boca do Rio, Plataforma e região da Avenida Joana Angélica - com o objetivo de ampliar o isolamento social -, a Prefeitura também está promovendo a distribuição de máscaras, realização de testes rápidos, medição de temperatura, entrega de cestas básicas para ambulantes e feirantes, higienização de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a instituições de idosos, crianças e pessoas com deficiência e Cras Itinerante.