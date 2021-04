Thaís comenta investidas de Fiuk em Juliette: 'Se eles quiserem ficar, tudo bem'

A agora ex-BBB Thaís deixou a casa há pouco tempo, mas já foi o suficiente para ver o seu affair dar em cima de outra colega de confinamento. A dentista, que ficou com Fiuk algumas vezes dentro da casa, já está sabendo das investidas do artista em Juliette, mas garante não se importar.

"Ele foi muito importante em vários momentos. Me ajudou muito, trocamos conselhos. A gente se ajudou algumas vezes. Mas não vamos reacender o romance, não. Estou solteira, e ele também. Se ele e Juliette quiserem ficar, tudo bem. A gente sempre brincou com isso. Até fizemos uma foto, eu de um lado e ela do outro, dando beijos na bochecha dele. Era mais na zoeira, mas apoiarei o que eles quiserem fazer. Se rolar, tudo bem", disse ao blog de Patrícia Kogut.

"Dentro da casa, eu tinha essa visão de que as pessoas poderiam não entender o que a gente estava vivendo. Eu me sentia desconfortável (com a suposta falta de interesse). Mas lá meus sentimentos ficavam intensos, à flor da pele. Me entreguei ao jogo", completa.

Focada no próprio futuro, Thaís decidiu dar uma pausa na carreira de dentista e vai se dedicar à vida de influenciadora digital. A morena já entrou em uma agência e tem conseguido ma boa grana com os trabalhos na internet.

"Entrei para uma agência. Estou amando fazer meu próprio dinheiro, ter essa valorização pela visibilidade que o "BBB" traz. Vou me mudar para São Paulo o quanto antes porque não quero ficar parada nem perder o gás", conta.