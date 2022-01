Thales Bretas desembarca em Salvador e participa de almoço ao lado de Regina Casé

A Baía de Todos os Santos é naturalmente convidativa, ninguém tem dúvida. E, nesse domingo (30), com a bela vista do Amado, quem se deliciou com as belezas dela - e com a comida e serviço exemplar do restaurante, claro - foi Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, que passará a semana por aqui. O dermatologista dividiu a mesa e o bom papo com Regina Casé e o marido, o produtor de cinema e TV Estevão Ciavatta, e Zé Raphael, assessor de imprensa da Estar Comunicação, Fil Braz, roteirista de sucessos recentes do cinema nacional, como "Minha Mãe É Uma Peça 1, 2 e 3" e Rodolfo Rascão, arquiteto e designer de móveis.

Nas redes, eles compartilharam mensagens de carinho. “Obrigado por me acolher tão bem”, escreveu Thales. “Que coisa boa você aqui com a gente em Salvador”, celebrou Casé, minutos antes de se encontrar com o cantor Leo Santana e a dançarina e influencer Lore Improta, que também bateram ponto no Amado.

