Thales Bretas diz que filho Romeu se incomoda ao ouvir sobre Paulo Gustavo

Prestes a completar o primeiro ano da morte de Paulo Gustavo, o víúvo Thales Bretas comentou o período de ausência e a rotina com os filhos do casal para manter viva a presença do pai. O humorista morreu em 2021, em decorrência da covid-19, aos 42 anos. Thales afirmou que os gêmeos Gael e Romeu, de 2 anos e 8 meses, não compreendem muito bem a morte de Paulo.

"Tento mostrar vídeo, foto, mas sinto que é uma coisa que ainda não tá clara pra eles", contou em entrevista ao "Mais Você", da TV Globo. Segundo ele, o Romeu era muito apegado ao Paulo e se sente incomodado quando ouve sobre o pai.

"O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Sinto que quando eu comento do papai Paulo e falo que agora ele tá no céu e é uma estrelinha olhando pra gente, ele muda de assunto, sai de perto, sinto que ele se incomoda de alguma forma", disse. "Mas eu tento manter vivo e acho que um dia eles vão entender que o pai sempre foi uma estrela e agora está no céu, brilhando, por eles e pela gente", completou.