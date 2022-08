Thales Bretas faz festa para comemorar os 3 anos dos filhos Gael e Romeu

Gael e Romeu, filhos do falecido humorista Paulo Gustavo, celebraram os 3 anos no sábado (6), em uma festa feita pelo pai Thales Bretas. Amigos e familiares compareceram à comemoração, que teve como tema dinossauros.

Estiveram na festa a avó Dea Lucia, mãe de Paulo Gustavo, e a irmã do humorista, Juliana Amaral, além de amigos como Carol Trentini, Fiorella Mattheis e Marcus Majella. Paulo Gustavo morreu há pouco mais de um ano por conta de complicações da covid-19.

Romeu e Gael não são irmãos gêmeos, apesar de parecidos. Romeu nasceu no dia 3 de agosto, antes da hora, e ficou internado em uma UTI neonatal. Thales relembrou isso em um post no dia do aniversário. "Você foi leão desde o minuto que nasceu, venceu bravamente essas dificuldades e mostrou, com seu dengo, que é forte mas precisa de fazer um charminho", escreveu.

Gael nasceu depois, no dia 13 de agosto. Os meninos foram gerados através de barriga de aluguel, após inseminação artificial, nos EUA.