Thales Bretas relembra vacinação contra a covid-19 e cita Paulo Gustavo

Foto: Reprodução

O médico dermatologista Thales Bretas relembrou nesta segunda-feira (19), através das redes sociais, o momento em que foi vacinado contra a covid-19. De acordo com Thales, ele foi vacinado com a CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e não apresentou reações adversas.

"Não escolha vacina, escolha TOMAR vacina, qualquer que seja ela! A proteção é muito melhor que a doença, seja qual for. Proteja a si mesmo e a quem ama! Imunize-se, e à sua família! Não perca a chance! Viva o SUS e viva à ciência!", destaca.

Na publicação, Bretas contou ainda que chegou a ser infectado com a doença, apresentando sintomas leves, e lembrou que a imunização aconteceu em meio a internação do seu marido, o ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu no último dia 4 de maio em decorrência de complicações da covid-19. "Essa foto é de abril, quando, no meio da internação do PG, eu consegui me vacinar por ser da área da saúde. Ainda tinha muita esperança de levar ele pra vacinar em seguida, quando saísse de alta", conta.

