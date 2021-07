Thalisson Kelven fala sobre suporte de Ramon e próximo rival

Thalisson Kelven estreou pelo Vitória no final de semana passado e já está ansioso para voltar a vestir a camisa rubro-negra. No sábado (10), às 19h, o zagueiro deve voltar a formar dupla com Wallace diante do Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju.

"A gente sabe que eles não estão tão bem, vem de derrota para o Vasco. A gente vai trabalhar bastante para chegar bem no jogo para vencer esse jogo que é muito importante para nós", projetou o defensor de 23 anos.

Ele foi titular no empate em 1x1 com o Goiás, no Barradão, no último sábado (3). Na ocasião, assumiu o posto antes ocupado por Marcelo Alves, que ficou como opção no banco de reservas. Contrato pelo Vitória em 15 de junho, Thalisson Kelven não entrava em campo desde o dia 11 de maio, quando se despediu com o Inter de Limeira do Campeonato Paulista.

O zagueiro contou que, apesar de ter ficado mais de um mês longe dos gramados, esteva à vontade dentro de campo. "Me senti bem. Sei que não estou no meu ideal, estava há quase 45 dias sem jogar. Essa semana vai ser muito boa para me preparar ainda mais", afirmou.

Parte dessa confiança vem do fato de Thalisson já ter trabalhado com o técnico Ramon Menezes no CRB, clube que defendeu na temporada 2020.

"Quando a gente conhece o trabalho do treinador, a gente confia mais dentro de campo. Creio que essa confiança vem desde o CRB. Ele me trouxe para cá e está me ajudando nessa adaptação", pontuou o zagueiro.