Thammy vai processar Lumena: 'Se Carla dissesse negritude de merda seria presa'

O verador Thammy Miranda anunciou que irá processar Lumena Aleluia por ofensas feitas a Carla Diaz durante participação no Big Brother Brasil 21. Em entrevista ao colunista Leo Dias, o filho de Gretchen afirmou que se sentiu ofendido com a fala da psicóloga.

“Não é o Thammy político e, sim, o cidadão. Mais do que ofendido, me senti no dever de chamar atenção pra isso!”, explicou o vereador de São Paulo. “Se a Carla Diaz tivesse falado: negritude de merda, ela sairia presa do BBB21”, acrescentou.

O ator se refere a uma fala de Lumena de que Carla "tava cagada de merda na branquitude". “Egotrip! Carla tem uma egotrip cagada de transbordar. Toda cagada na merda da branquitude. Eu não sou token preta de Chiquitita”, disse ela na oportunidade.

Para Thammy “a mesma responsabilidade que devemos ter com negros, devemos ter com brancos! Porque não é sobre cor, é sobre ser humano."