Thaynara OG e Gustavo Mioto terminam namoro

Chega ao fim um dos casais mais amados do Brasil. A influencer Thaynara OG e o cantor sertanejo Gustavo Mioto terminaram seu namoro no último fim de semana. A informação foi confirmada pela assessoria da maranhense.

De acordo com o comunicado, o término aconteceu em bons termos. “O carinho e o amor continuam. Ambos torcem um pelo outro”, disse a assessoria. Porém, Thaynara não dará detalhes sobre o que aconteceu para o romance de pouco mais de um ano terminar. O agora ex-casal havia se conhecido em junho do ano passado, durante o São João da Thay, evento organizado pela influencer.

A maranhense é também apresentadora do canal GNT. Mioto é uma das grandes apostas do sertanejo. Aos 22 anos, ele é dono de hits como Solteiro Não Trai. As informações são do blog Hugo Gloss.