'The Masked Singer': Ivete faz piada sobre 'jacaré vacinado' e surpreende a web

Ivete Sangalo surpreendeu o público do 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo, nesta terça-feira (17) ao citar que o personagem jacaré era 'fofo e estava vacinado'. A piada foi uma alusão a Jair Bolsonaro, que ano passado disse que, ao tomar o imunizante, alguém poderia se transformar no réptil em questão.

O momento descontraído ocorreu logo após Ivete, que é apresentadora da atração, chamar o jacaré ao palco, dizendo que não havia motivos para temê-lo, afinal, ele estava vacinado.

"Mete medo, mas não tenho medo dele não. No fundo, ele é muito fofuxo. Entrando aqui e mostrando que está vacinado, o jacaré", brincou, Ivete Sangalo

Nas redes sociais, o comentário de Ivete Sangalo caiu como uma bomba. Afinal, a cantora era considerada como "isentona" e até apoiadora do presidente da república.

"Semana passada, Ivete fez piada com os terraplanistas, hoje ela fez piada com o jacaré vacinado. Ela tá quebrando o tabu", surpreendeu-se uma internauta. "Agora eu passei mal com Ivete fazendo piada com jacaré e a vacina. Quem diria que a isentona ia mandar bem", analisou outro usuário.