The Voice: Ivete Sangalo convida Samuel para cantar no Salvador Fest

Para quem acha que as oportunidades acabam quando um participante é eliminando do The Voice Brasil, reality show musical da Globo/TV Bahia está enganado. O cantor soteropolitano Samuel Marques, 21 anos, se apresentou durante a fase Rodada de Fogo nesta quinta-feira (12), mas não foi escolhido para continuar no time de Michel Teló.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Ele apostou na música Retalhos de Cetim, de Benito Di Paula, e logo a também baiana Ivete Sangalo entrou em ação e chamou o cantor para participar do seu show no Salvador Fest, neste domingo (15).

"Tiago, Tiago, Tiago, deixa eu falar. Samuel, domingo estou em Salvador. Você quer cantar comigo?"

Rapidamente, Samuel responde:

"Quero!"

A atitude da cantora deu o que falar nas redes sociais.

Com uma das vozes mais exóticas que já passou pelo reality show, o cantor baiano arriscou Feeling Good, um clássico de Nina Simone (1933 – 2003) logo na primeira audição do programa. Samuel tem uma formação lírica e canta em um coral na Bahia.

Logo no início, a voz exótica dele fez com que muitos internautas comentassem sobre sua participação no reality show. Na época, alguns chegaram a arriscar dizer que ele seria um dos finalistas do programa.

Levado pela mãe para o programa, o baiano de Salvador começou a cantar em um coral na igreja, aos 14 anos. Um ano depois, decidiu entrar em um curso técnico de canto popular onde estudou por quatro anos. Além dos shows que fazia para o curso, também passou a se apresentar em bares da cidade.

Atualmente, Samuel é bolsista do Núcleo Estadual de Orquestra e Coros Infantis e Juvenis da Bahia e divide os ensaios com trabalhos como trancista.

(Foto: Divulgação)

