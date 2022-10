Thiago Abravanel e Fernando Poli celebram união com grande festa em São Paulo

Após celebrarem a união mais intimamente no começo de setembro, Tiago Abravanel e Fernando Poli reuniram uma turma maior de convidados nesta terça-feira (11), em grande festa na Casa Petra, no bairro de Moema, em São Paulo. O casal está junto desde 2015.



“Se tem uma coisa que me faz plenamente feliz aqui, agora, é de como temos a liberdade de sermos quem somos, de vivermos o que queremos viver, de estarmos com quem amamos”, disse Abravanel, durante troca de votos em frente a convidados como Carol Peixinho e Thiaguinho, que foram padrinhos.

