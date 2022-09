Thiago Brennand desobedece ordem judicial e não entrega passaporte

O empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, acusado por ao menos dez mulheres dos crimes de lesão corporal, ameaça, estupro e cárcere privado, descumpriu a determinação da Justiça de que entregasse seu passaporte em cartório até a última sexta-feira (23). No último dia 4 ele viajou a Dubai e, até este momento, seu paradeiro é desconhecido.



A informação de que ele não comunicou o retorno ao país foi confirmada pela advogada Gabriela Manssur nas suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (26). Ela, que atua acompanhando as vítimas por meio do projeto Justiceiras, confirmou ter solicitado a prisão preventiva de Brennand e que o processo deve ser encaminhado ao Ministério Público para manifestação a respeito desse pedido.



O empresário ganhou as páginas dos noticiários depois de ser flagrado por câmeras de segurança agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia dentro de um shopping center em São Paulo. O caso foi revelado pelo programa Fantástico, da TV Globo. Desde então, várias outras mulheres sentiram-se encorajadas a denunciar Brennand por crimes dos quais foram vítimas.



A possibilidade de decretação da preventiva do empresário já fora apontada na decisão que determinava seu retorno ao Brasil. A ordem, assinada pela juíza Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, obriga Brennand a se apresentar em juízo todos os meses, pedir autorização para sair do país e veda que ele frequente quaisquer academias em todo o território nacional.



A assessoria de imprensa do MP disse ao Estadão que não pode repassar informações mais detalhadas do caso por causa do segredo de justiça. Contudo, até a publicação desta reportagem, não havia ordem prisional em nome de Brennand no site do Banco Nacional de Mandados de Prisão.



Nesta segunda-feira também começaram a ser ouvidas pelo MP de São Paulo as primeiras vítimas. Além de Manssur, o escritório Janjacomo Advogados também assessora mulheres que foram agredidas pelo empresário.



COM A PALAVRA, THIAGO BRENNAND

A reportagem entrou em contato com os dois escritórios que hoje representam Thiago Brenannd - Carlos Barros & Gustavo Rocha Advocacia Criminal, em Recife, e Alves de Oliveira & Salles Vanni Sociedade de Advogados, em São Paulo. Contudo, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta. A palavra está aberta.