Thiago Fortes curte segundo dia do Virada Salvador

O beauty artist Thiago Fortes desembarcou em Salvador especialmente para aproveitar as festas de fim de ano, e prestigiou, neste domingo (29), a segunda noite de Festival Virada Salvador, que movimenta a Arena Daniela Mercury até o dia primeiro de janeiro.

“Hoje estou de folga e vim prestigiar o show de Anitta”, nos contou. No quesito beleza, o profissional nos disse quais são as principais apostas para o verão: “maquiagem glow, com bastante iluminador e acessórios mais naturais são a pedida da estação”. Anotado!

Thiago Fortes (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)