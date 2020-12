Thiago Lopes valoriza ponto, mas diz que faltou competência ao Leão

Autor de dois gols no empate entre Vitória e Cuiabá, na noite desta terça-feira (8), o meia Thiago Lopes lamentou o empate por 3x3 entre o rubro-negro e os donos da casa. Na visão dele, faltou competência para que o Leão pudesse aproveitar as chances e ter voltado do Mato Grosso com mais um triunfo na bagagem.

Em um jogo cheio de emoções, o Vitória saiu atrás no placar, conseguiu a virada no segundo tempo e teve a chance de fazer 3x1, mas Vico desperdiçou um pênalti. Aí o Cuiabá chegou a fazer 3x2, mas o rubro-negro conseguiu arrancar o empate no fim.

"Poderíamos sair daqui com a vitória, mas infelizmente não fomos competentes, faltou um pouco de qualidade ali no contra-ataque. Agora é pensar no próximo jogo, esse já passou, foi um pontinho importante", disse Thiago Lopes.

Questionado se o terceiro gol do Vitória havia sido mesmo dele, Thiago garantiu que sim. No lance, meia mandou de cabeça e bola desviou no zagueiro Edinei antes de morrer no fundo das redes de João Carlos. "Foi meu, eu cabeceei e ele desviou, mas foi meu sim", afirmou.

O próximo compromisso do Vitória na Série B será na sexta-feira (11), quando recebe o Cruzeiro, às 21h30, no Barradão. A partida vai marcar a estreia do técnico Mazola Júnior, que acompanhou o empate com o Cuiabá nas arquibancadas da Arena Pantanal.