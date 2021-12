Thiago Rocha, ex-Casamento às cegas, é expulso de boate após transar em banheiro

Conhecido por participar do reality show da Netflix "Casamento às Cegas Brasil", Thiago Rocha foi expulso de uma boate em São José, na Grande Florianópolis, após ser flagrado fazendo sexo no banheiro do estabelecimento. Pelas redes sociais, ele confirmou o caso que ocorreu na noite de domingo (26).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma discussão entre Rocha e seguranças do local. Em um momento, um dos funcionários dá uma "gravata" no pescoço do homem.

O catarinense afirmou à reportagem que não irá fazer boletim de ocorrência sobre a confusão. "Já passou", afirmou.

Segundo o catarinense, ele estava na boate com os amigos e conheceu uma mulher. Os dois ficaram e depois foram para o banheiro. No local, seguranças flagraram o casal fazendo sexo.

"Não me arrependo, faria tudo de novo, com certeza, mas para deixar a ressalva aqui que essa turma de segurança não tem a tática, não sabe aplicar uma 'gravata' e saber a hora de soltar. Eles vão matar alguém, já mataram algumas vezes, vão continuar matando porque, infelizmente, os seguranças dessas baladas não têm treinamento nenhum", disse ele.

Segundo o paraquedista, funcionários do local queriam retirá-lo pelado do banheiro para fora da festa, por isso houve a discussão. Rocha explicou que durante a confusão foi jogado no chão e chegou a desmaiar. Ele também admitiu que havia bebido.

Durante o programa da Netflix, Rocha chegou a se envolver com a participante Nanda Terra; mas, depois eles se separaram. Ela acabou ficando com Mack, outro participante. Recentemente, o casal anunciou a gravidez do primeiro filho.