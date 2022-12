Thiago Rodrigues ficou caído no chão por 30 minutos após queda

O ator Thiago Rodrigues teria ficado cerca de 30 minutos deitado no chão da praça Santos Dumont, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o taxista que levou o ator para casa, o motorista revelou que Rodrigues estava desacordado até a chegada dos feirantes.

De acordo com o jornal O Globo, o taxista alegou que parou no ponto em frente ao Santos Dumont e percebeu que havia uma pessoa deitada próximo às barracas da feira de antiguidade. Depois de 30 minutos, duas ou três pessoas se aproximaram de Thiago, que usava um boné e uma mochila nas costas.

O taxista revelou, também, que Thiago pediu para levá-lo para casa, em um bairro nobre do Rio. Dentro do veículo, o ator reclamou que estava com a cabeça sangrando e mostrou a testa com o ferimento. O motorista informou que ele deveria ter ido a um hospital, mas não entrou em detalhes de como ocorreu o acidente.

Ao chegar em casa, Thiago fez a transferência do pagamento da corrida após achar o cartão dentro da mochila, mas alegou que estava sem o celular no momento. Pouco depois, o ator deu entrada em um hospital municipal para tratar do corte na cabeça. Ele também fez uma tomografia computadorizada, mas não foi identificada alterações, sendo liberado em seguida.

O inquérito alega que o ator foi expulso de uma área VIP da festa que estava porque tinha se envolvido em uma confusão.