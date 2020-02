Thiago Salvatico, companheiro de Gugu, esteve no velório do apresentador

Nesta sexta-feira (7), o chef de cozinha Thiago Salvatico, que foi companheiro do apresentador Gugu Liberato, teve sua identidade revelada pelo jornalista Léo Dias, na Rádio Metrópoles 104.1FM. Segundo o jornalista, Gugu mantinha o relacionamento de forma absolutamente sigilosa.

Ainda de acordo com Léo Dias, Thiago Salvatico esteve presente no velório do apresentador que aconteceu no final do mês de novembro do ano passado, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Durante a cerimônia, o chef de cozinha se manteve em um espaço reservado para a família e amigos. O site Aqui tem Fofoca encontrou uma foto que mostram a presença de Thiago no velório de Gugu (acima).

Léo Dias, durante o programa Os Cabeças da Notícia, da Rádio Metrópoles 104.1FM, disse que entrou em contato com Thiago em 23 de dezembro de 2019 por meio de um telefone comercial. Após o jornalista se identificar, ele ficou mudo e, em seguida, pediu para ligar mais tarde. Depois disso, não atendeu mais aos telefonemas e não respondeu as mensagens.

O jornalista afirmou ainda que tentou entrar em contato com outros dois homens com quem Gugu teria tido algum relacionamento, mas sem sucesso.

Após a divulgação de sua identidade, Salvatico excluiu seu perfil no Instagram, mas, antes de desativar a conta, ao saber da morte de seu amado, ele tinha publicado duas fotos na rede social com as seguintes legendas: “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”.

Ao saber da intimidade do apresentador revelada, Esther Rocha, assessora de imprensa de Gugu Liberato há anos e agora da família dele, se manisfestou em nota para o site da Quem. “O cara morre e aí o mundo se vê no direito de falar o que quer. Triste ver que meu amigo Gugu nem podia ter um amigo que isso vira caso. Muito triste por ele, pela mãe e por três adolescentes que sofrem a morte do pai vendo esse tipo de coisa”, desabafou ela.

Viagem

Thiago esteve com Gugu em Singapura, Ásia. Morador de Paderborn, na Alemanha, a 500 km de Munique, Thiago também mantinha a relação dos dois em sigilo. No entanto, durante essa viagem para Singapura, eles tiraram fotos idênticas, com legendas bem parecidas, mas, claro, sem aparecerem juntos. As fptos deles juntos foram divulgadas pelo site Metrópoles.

(Reprodução/Metrópoles) (Reprodução/Metrópoles)

(Foto: Reprodução)

Apontado como namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático é dono de uma sorveteria em Paderborn, na Alemanha. Thiago se define como chefe em gastronomia italiana e poliglota. Nas redes sociais, faz posts em português, inglês e alemão. O site do negócio dele anuncia a venda de sorvetes caseiros, bebidas com café e outras sobremesas.

Segundo Leo, os dois viajaram juntos pela última vez no final do ano passado, para Singapura. Pouco depois, nos EUA, Gugu sofreu uma queda dentro de casa e morreu em 21 de novembro.

Os dois mantinham relação discreta, segundo o jornalista. Durante a viagem, contudo, tiraram fotos idências, com legendas parecidas, mas sem aparecerem juntos.

(Foto: Reprodução)

Em 2015 no Twitter Thiago republicou um link do Instagram citando Gugu, a quem deseja boa sorte. A foto já não aparece, por conta da desativação da conta dele na rede social do Facebook. Os dois se seguiam. Thiago não é muito ativo no Twitter, mas até ontem estava online curtindo postagens. Seu último post foi em novembro, comentando política. Ele não se pronunciou sobre a matéria de Léo Dias.

Gugu levava uma vida sentimental discreta. A mãe dos seus filhos, Rose Miriam, briga na Justiça para provar que os dois tinham uma união estável. A família do apresentador nega. “Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele”, afirmou Maria do Céu, mãe de Gugu, para o Fantástico.