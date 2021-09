Thiaguinho fatura R$ 2 bilhões como empresário, diz Forbes

O cantor Thiaguinho, de 38 anos, fatura R$ 2 bilhões por ano com sua empresa Paz & Bem, segundo a revista Forbes.

A empresa foi criada em 2009 como uma editora para administrar as obras e músicas do artista. Depois, passou também a ser uma gravadora e administra toda carreira de Thiaguinho.

"Eu era muito novo na época do grupo [Exaltasamba], não tinha o conhecimento de tudo o que acontecia no mercado da música e até hoje busco conhecimento, porque é um universo muito amplo", disse Thiaguinho. Ele afirma que cuidar da sua carreira foi uma oportunidade única de crescer enquanto artista. "Não só musicalmente, mas também como gestor — e entender tudo o que envolve uma carreira", acrescenta.

Em abril, quando rompeu oficialmente contrato com a Som Livre, o cantor investiu R$ 52 milhões para expandir a empresa, se tornando dono da própria gravadora. O projeto "Infinito", em julho, já saiu por ela.

Thiaguinho diz que no momento a empresa está focada só na sua carreira, mas não descarta incluir outros artistas no futuro. "Tudo vai depender do crescimento dela, mas seria uma honra. Sou um cara muito curioso nesse sentido de procurar artistas e compositores novos".

A empresa conta com 210 funcionários com carteira assinada. Não houve demissões nem redução de salários durante a pandemia.