Think pink

Depois de ver todo nosso editorial com a cor do momento, quer mais uma dica de como usá-la? Uma boa ideia para uma produção certeira com essa cartela é criar um mix com elementos mais robustos, como acessórios mais pesados, contraponto perfeito. A Amissima foi uma das marcas que investiram nessa pegada. A coleção batizada de Glow traz o brilho como carro chefe e aposta no rosa shocking, bem como outros tons vibrantes, para acender qualquer look.

A eleita

Uma pochete esportiva para ser a melhor companheira. Atrás de um modelito fashion e, ao mesmo tempo, capaz de caber tudo que a gente precisa? Olhos abertos para essa aposta da Nike, que custa R$ 99,99 e faz par perfeito com qualquer visu casual.

Calce essa ideia

Um tênis de efeito que não passa de maneira nenhuma despercebido. Se você está atrás de um calçado com essa vibe, vale dar aquela espiadinha no lançamento da Basso. Dica de stylist: usa com um look urbano ou aposta em um vestido bem glamouroso para criar uma produção hi-lo. Preço: R$ 385,99.

Na cabeça

O bucket, é sem dúvida, o chapéu mais fashionista do momento. Curinga, vai desde do uso na praia até um look esportivo mais elaborado. O vixe amou o modelito da Zara. Preço: R$ 159.

Urbana

Não me diga que você somente usa a padronagem xadrez no São João? Se a resposta é sim, chegou a hora de rever esses conceitos. Que tal uma saia curtinha para montar um look bafônico para usar no dia a dia? Essa aposta da Renner fica incrível quando usada com um top estruturado. Nos pés, tênis e meias listradas. Custa R$ 119,9.

Mix para eles

Boys descolados vão curtir a pulseira masculina, que custa R$ 29,9, arrematada no e-commerce da Riachuelo. Aproveita a peça para criar um mix bem original, misturando com outras de contas coloridas. Quanto mais melhor!

***

Nota 0

Em um show no teatro, local onde o uso de máscaras é obrigatório, pessoas ignoraram a norma e, simplesmente, tiraram o acessório. A cantora precisou reclamar. De última!

Nota 10

Os tops metalizados viraram mesmo objeto de desejo entre as fashionistas. As mais ousadas ainda usam a peça na versão vestido, para um look autêntico e sexy.