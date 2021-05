Thonny Anderson mantém expectativa alta para Brasileirão: 'Confiantes'

A derrota por 4x2 para o Montevideo City Torque, na noite desta quarta-feira (26), em Pituaçu, decretou a eliminação do Bahia na Sul-Americana. Para avançar, o tricolor precisava fazer sua parte e ganhar - além de contar com uma vitória do Guabirá sobre o Independiente, na Argentina, o que também não veio.

Após o fim da partida, o atacante Thonny Anderson avaliou o desempenho do Bahia. O jogador, escolhido como titular após Gilberto ser vetado pelo departamento médico, foi o responsável por abrir o placar em Pituaçu. Para ele, o tricolor fez uma boa partida, mas foi prejudicado pela arbitragem, que expulsou Matheus Bahia, no primeiro tempo, e Germán Conti, no segundo.

"Fizemos um bom jogo. Infelizmente, ali, na minha visão, o árbitro estava um pouco confuso. Atrapalhou nosso jogo, uma expulsão, ao meu ver, indevida. Mas o time fez uma boa partida. A gente buscou o ataque, buscou o gol a todo momento. Mesmo com dois jogadores a menos, não recuamos, na medida do possível. Continuamos buscando o triunfo, infelizmente não veio. Mas é pegar isso como lição, levar para o Brasileiro, que é o próximo jogo. Vida que segue, aconteceu e já ficou para trás", comentou.

Apesar da eliminação da Sul-Americana, Thonny mantém a expectativa alta para os próximos desafios do Bahia. O time estreará no Campeonato Brasileiro no sábado (29), às 20h, contra o Santos, em Pituaçu. E também disputará a terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o Vila Nova. A ida será no dia 1º de junho, em Goiás, enquanto a volta está marcada para o dia 9, em Pituaçu.

"Avalio com uma visão muito boa, ótima expectativa, grupo qualificado. Como já demonstramos nesse primeiro semestre. Tanto que fomos campeões da Copa do Nordesde, uma competição extremamente difícil. O grupo vem crescendo a cada partida, a cada momento. Estamos muito confiantes e com uma expectativa muito boa para o começo do Brasileiro. E também da Copa do Brasil, teremos o primeiro jogo, contra o Vila Nova. Estamos bem focados, consientes do que temos que fazer e confiantes no início da trajetória", afirmou.

Confira outros trechos da entrevista de Thonny Anderson

Recado para o torcedor

Complicado. Explicar derrota é sempre muito ruim. Buscar o que a partida trouxe de pontos positivos para a gente. E ver o que não foi tão positivo, para a gente trabalhar, para não cometer. E seguir a vida. Tem o Brasileirão todo pela frente. Dado vai avaliar o jogo, a competição. Vai pegar desse primeiro semestre o que foi válido. Brasileirão tá aí, Copa do Brasil também, temos uma história para construir juntos, e é o que vamos fazer.

Próximo passo

O Bahia sempre foi grande, sempre figurou em grandes competições. Acredito que vamos continuar, daqui para mais. O clube está bem organizado, unido, estruturado. Só tem a crescer. Mostramos na Sul-Americana a força do Bahia. Infelizmente, saímos de forma precoce, mas acho que o clube ainda vai figurar muito em competições e em posições de destaque.

Copa do Brasil

[A Sul-Americana] foi boa, porque pegamos três jogos contra equipes que não são do Brasil. Deu para ter experiência, pegar malandragem, no bom sentido. Agora, é levar para a Copa do Brasil. Sabemos que são dois jogos muito difíceis, independente do adversário que vamos enfrentar. É buscar a experiência que a gente obteve na Sul-Americana e aplicar na Copa do Brasil, no Brasileiro e no resto do ano.