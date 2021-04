Thonny Anderson se coloca à disposição e revela função que prefere

O primeiro ciclo de competições do Bahia na temporada 2021 vai se aproximando do final, mas no tricolor ainda tem muita gente em busca de espaço e chance para colocar uma pulga na orelha do técnico Dado Cavalcanti.

Um deles é o meia Thonny Anderson. Um dos últimos atletas anunciados pelo Esquadrão, o jogador que estava no Red Bull Bragantino pode ser a novidade na partida contra o Guabirá-BOL, nesta terça-feira (27), às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela Copa Sul-Americana.

Apesar do pouco contato que teve com o elenco, o jogador garante que está em boa condição física e se coloca à disposição do treinador para fazer a estreia com a camisa do Bahia.

"Tenho disponibilidade se o professor Dado optar por mim. Ainda não tive muito contato com o grupo principal devido aos jogos e viagens, mas estou reencontrando agora e acredito que vai ficar tudo bom aqui Bahia", disse o meia ao ser apresentado oficialmente, na Cidade Tricolor.

Questionado sobre o estilo de jogo, Thonny Anderson foi sincero e disse que prefere atuar como meia central ou falso 9, mas não teria problema em jogar pelos lados do campo caso seja necessário. A tendência é de que ele seja utilizado por Dado mais próximo da área, como uma espécie de reserva para Rodriguinho.

"É uma posição que eu nunca fiz, sempre procurei jogar centralizado, um falso 9, jogando mais perto da área. Não tenho muito essa característica que tem, por exemplo, o Rossi, que é de bater e voltar, mas se precisar ou vou conversar com o professor Dado para ficar bom para os dois lados", explicou ele.

Mirando alto

Durante a apresentação Thonny Anderson foi questionado sobre os motivos que o levaram a escolher pela transferência para o Bahia. O meia foi adquirido pelo Red Bull Bragantino por cerca de R$ 13 milhões, no ano passado, após ter se destacado por Grêmio e Athletico-PR. No time paranaense, ele conquistou a Copa Sul-Americana de 2018.

Segundo Thonny, o calendário cheio do tricolor foi um dos atrativos para a escolha. Ele afirma que o grupo tem qualidade e pode lutar por títulos importantes da temporada.

“[Escolher o Bahia] significa muito. Um clube que me abriu as portas depois de um ano que eu não tive muitos jogos, acreditaram em mim. Me chamou atenção o calendário do Bahia, com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estamos na Sul-Americana. Isso me chamou a atenção", finalizou.