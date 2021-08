Tia Má (Maíra Azevedo) vai emendar trabalho na Netflix com uma nova série da Globoplay

(Divulgação)

Tia Má faz selfie nos jardins da mansão onde está filmando série da Netflix

Maíra Azevedo, que ficou conhecida em todo o país com a personagem Tia Má nas redes sociais, engatou de vez na carreira de atriz. A baiana, que está em São Paulo participando de uma série da Netflix dirigida por César Rodrigues (diretor de Vai que Cola, o Filme) e Eduardo Vaisman, onde interpreta uma das protagonistas, vai emendar um trabalho em outro. Em outubro, a baiana segue para Goiânia para participar de mais uma produção. Desta vez, para o Globoplay. Maíra será uma das personagens da série Rensga Hits!, que terá como pano de fundo o universo da música sertanejo.

Maira Azevedo posa ao lado do elenco da nova série da Netflix

Próxima parada: Goiânia

Desta vez, segundo contou com exclusividade à coluna, Maira Azevedo não será uma das protagonistas. "Mas a personagem que ivou nterpretar terá uma grande importância na trama e ajudará a definir os rumos da história”, disse. No elenco estarão as atrizes Débora Secco, Alice Wegmann e Fabiana Carla. Segundo Maíra, a produção é da Glaz Entretenimento, a mesma produtora com a qual está rodando a série da Netflix, que desta vem será em parceria com a plataforma de streaming da Rede Globo.

Made in France

Amanhã (18) tem jantar harmonizado com a Gran Cru no Chez Bernard. O chef Laurent Rezette preparou um menu com quatro entradas, quatro pratos principais e duas sobremesas.

Renata Ribeiro vai comandar empório na Praia do Forte

De primeira

A Praia do Forte vai ganhar a primeira loja especializada em cortes especiais de carne e outros produtos gourmets nacionais e importados. A Empório du Forte será aberta nos próximos dias pela empresária Renata Ribeiro e vai funcionar na Avenida do Farol, 272.

Ação do bem

Toda a renda da próxima campanha do McDia Feliz, que será lançada no próximo dia 25 e realizada em 23 de outubro, será revertida para o programa Transplante de Medula Óssea do Hospital Martagão Gesteira. A ideia é vender os tíquetes antecipados e para isso, o hospital conta mais uma vez com a ajuda de Lore Improta, mulher do cantor Leo Santana que será a madrinha da campanha.

Denise Stoklos vai fazer palestra no Teatro Moliere da Aliança Francesa

Arte na ladeira

A atriz, diretora teatral e performer Denise Stoklos abre nesta quarta-feira (18), às 20hs, a nova programação do Teatro Molière, na Aliança Francesa da Ladeira da Barra, que volta à cena requalificado e com nova gestão. Em sua palestra, Stoklos vai abordar as bases do Teatro Essencial, criado por ela e que se baseia nas múltiplas funções do ator, onde "tudo remete à busca por amor e liberdade".

(Lazaro Torres/Acervo)

Registro do Trio elétrico Tapajós integra o acervo de Lazaro Torres

Arte viva

Cinco anos após sua morte, o fotógrafo, cineasta e escritor Lázaro Tôrres (1941-2016), terá uma série inédita de suas fotografias históricas reunidas e disponibilizadas no site www.lazarotorresfotografia.com, que será lançado no dia 27 de agosto. No mesmo dia, às 19h, uma live no instagram @lazarotorres_fotografo, reunirá a artista visual e pesquisadora Patrícia Martins, responsável pela preservação, digitalização e organização das obras que estavam abandonadas, e Marthinha Böker, filha do fotógrafo.

Gin Tanajura é produzido em fazenda em Camamu, na Costa dos Coqueiros

Gin baiano

Quando criaram o Tanajura Gin, as empreendedoras Érica Tanajura e Débora Borges, eram apenas duas fãs de gin, mas a brincadeira virou negócio e a dupla agora corre para atender a demanda do mercado. A marca baiana, que poder ser encontrada em diversas lojas locais, como Almacen Pepe, Chez Cohen e Casa Dez, chega agora a São Paulo através da badalada rede italiana Eataly.

(Cristiano Cardoso/Divulgação)

Jornalista Marcia Moreira lança novo livro pela P55

No prelo

A jornalista e escritora Márcia Moreira lança em setembro o livro Vida+Leve. A obra, dividida em quatro capítulos: Compreender; Aceitar; Meditar e Praticar, propõe uma reflexão sobre a leveza diante das muitas tarefas e do estresse que enfrentamos no dia-a-dia. O livro será publicado pelo selo Bora Publicar, da editora P55, em versão digital e impressa.



Camila Marinho

Aplauso

Para a jornalista mineira radicada na Bahia, Camila Marinho, que na semana passada estreou no Globo Repórter e que vem ganhando cada vez mais espaço no telejornalismo nacional através da Rede Bahia.

Vaia

Para os cerca de 90 mil jovens baianos que tiveram acesso à vacina e não compareceram aos postos de vacinação nos últimos dias, ignorando que esta é uma luta coletiva e que só venceremos se todos fizeram sua parte.