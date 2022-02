Tiago Abravanel aperta 'botão da desistência' e deixa BBB 22

O botão da desistência do Big Brother Brasil 22 foi apertado pela primeira vez. O ator Tiago Abravanel tomou a atitude e, por escolha própria, deixou o reality neste domingo (27).

"Acabou pra mim", disse ele antes de apertar o botão, que ativou uma sirene barulhenta que pôde ser ouvida por toda a casa.

???? Confira o momento em vídeo onde Tiago Abravanel aperta o botão de desistência do #BBB22! ???? pic.twitter.com/4chPsFVk1w — POPTime (@siteptbr) February 27, 2022

Tiago, inclusive, provavelmente iria para o paredão a ser formado nesta noite. Ele era a principal opção de voto de muitos participantes da casa, como Lucas, que, agora, terão que partir para outros alvos.

Abravanel passava por uns dias de reflexão desde que sobrou na última prova do líder do reality. O brother não foi escolhido por ninguém, nem mesmo Arthur Aguiar, com que mantinha uma relação de amizade.

Quando os Gustavo e Larissa chegaram ao BBB22, levaram a informação externa de que ele não estaria sendo visto como um bom jogador. Desde então, ele enfrenta constantes dilemas dentro do programa e se preocupa como está sua reputação com o público.