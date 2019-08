Tiago Iorc se apresenta em outubro em Salvador

A nova turnê de Tiago Iorc, referente ao álbum acústico que ele gravou, vai começar a partir de Salvador. O cantor se apresenta na cidade em 20 de outubro conforme anunciou o cantor no Instagram. O local da apresentação, no entanto, não foi informado. Ao todo, o músico passará por 14 cidades dopaís. Os ingressos estarão à venda a partir de terça, dia 6. Essa será a primeira turnê realizada por Tiago Iorc após o retorno de seu ano sabático, em maio. O cantor de 33 anos pegou os fãs de surpresa ao lançar um álbum visual com 13 músicas inéditas e 13 clipes simultaneamente.