Tiago Leifert anuncia volta ao grupo Globo para narrar jogos da Copa

O apresentador Tiago Leifert entrou em acordo com o grupo Globo para participar das transmissões de jogos da Copa do Mundo em plataformas da empresa - Globoplay, SporTV e GE.com. Ele vai narrar uma partida por dia, segundo o que foi divulgado.

Disputada no Catar, a Copa do Mundo vai acontecer de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Segundo a empresa, os jogos serão transmitidos nos formatos tradicionais na Globo, SporTV, Globoplay e no GE, com os narradores e comentaristas da Globo. A novidade ficará por conta da transmissão alternativa de uma partida por dia, feita por Leifert.

Na Globoplay, a transmissão dessa partida será aberta para não assinantes. Um dos canais SporTV também vai fazer a transmissão. Leifert vai receber convidados antes e depois dos jogos.

"Eu amo Copa do Mundo. Decidi seguir carreira na televisão e ser jornalista aos 14 anos, na Copa de 94. Depois, na Copa de 2010, foi o evento que mudou minha vida, na Central da Copa. Estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa, topei o convite na mesma hora", diz Leifert.

O apresentador trabalhou por 16 anos no grupo Globo. Ele saiu em outubro de 2021, quando comandava o The Voice Brasil. Recentemente, ele chegou a dizer que deixou a emissora porque não queria seguir uma rotina de trabalho, por querer fazer "o que desse na telha". Na época, ele citou a Copa do Mundo e disse que adoraria fazer algum trabalho na competição.