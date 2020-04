Tiago Leifert chora com o fim do BBB20: 'missão difícil em um momento difícil'

Apesar da celebração de Thelma e seus fãs pela conquista dos R$ 1,5 mi, boa parte do público estava chorando por conta do fim da maior edição do BBB de todos os tempos. Nem o apresentador Tiago Leifert conseguiu esconder as lágrimas e, emocionado, falou sobre a "missão difícil" de apresentar o reality show durante a pandemia, um "momento difícil".

"Thelma, Rafa e Manu, e muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que votaram, que nos incentivaram para continuar no ar. Uma missão difícil em um momento tão difícil, mas nós conseguimos! Chegamos à final com quatro dias a mais, deu tudo certo! Acabou o 'BBB 20', até o ano que vem!", disse o apresentador.

"Uma vitória histórica em uma temporada histórica. Só você podia ganhar esse programa, Thelma. Você merece. Esse é o melhor final possível para esta temporada. Ocupa o seu lugar ali, Thelma, porque você merece o que sempre mereceu", discursou Tiago, apontando o pódio.