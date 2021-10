Tiago Leifert explica saída antecipada do The Voice: 'Minha família precisa de mim'

A decisão de Tiago Leifert de deixar o "The Voice Brasil", da TV Globo, de forma antecipada pegou os fãs de surpresa. Após a confirmação da emissora, o apresentador foi até o Instagram para explicar a escolha.

"Olá pessoal! Minha família precisa de mim em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudança de planos. Meu amigo querido André Marques assume o 'The Voice' na segunda fase do programa. Na primeira (fase) ainda estou lá, estreamos dia 26 de outubro. Em breve conversamos mais", completou o apresentador reforçando a presença nas "audições às cegas".

Já em entrevista ao GNT no YouTube, que foi ao ar hoje à noite, o apresentador afirmou que não foi fácil construir sua carreira na TV. "Não me fez bem [passar do ponto], eu me sacrifiquei por muitos anos".

"Essa mistura de lazer e trabalho cansa. O que mais pegou para mim foi o negócio de ser multitarefas. Eu estou pirando com isso, esse negócio de produtividade", disse.

No papo, ele ainda admite que não se vê seguindo a vida que tinha antes. "Funcionou por uma parte da minha vida, mas eu não sei se hoje eu vou ser mais produtivo se eu me sacrificar desse jeito de novo".