Tiago Leifert grava vídeos com desabafo após sua saída da Globo; assista

A notícia da saída do apresentador Tiago Leifert da TV Globo mexeu com os ânimos das pessoas. O anúncio foi feito na última quinta-feira (9) e surpreendeu o público. O jornalista deixará a emissora após o fim da próxima temporada do The Voice Brasil, que será no dia 23 de dezembro deste ano.

Sem explicações, o público e a imprensa sondaram quais razões poderiam ter gerado este pedido de afastamento. E, na manhã da sexta (10), Leifert foi ao programa da Ana Maria Braga, Mais Você, para contar em primeira mão aos seus fãs as razões que o fizeram tomar esta decisão. Tiago explica que, depois de 16 anos de emissora, ele percebeu que precisa descansar. O apresentador contou que a constante autocobrança e as inúmeras horas de trabalho o fizeram perder momentos importantes da sua vida pessoal - como o nascimento de sua filha. Além disso, ele ainda falou que não estava mais feliz com o trabalho e não conseguia mais aproveitar os louros de seu desempenho.

Apesar da explicação vinda do próprio ator principal da história, ontem (11) novas polêmicas surgiram sobre o caso. O colunista do IG, Alessandro Lo Bianco, publicou uma matéria que alegava, com supostas fontes internas da Rede Globo, que o apresentador Tiago Leifert teria recusado uma proposta de salário de R$2,5 milhões da Globo.

A história de fortunas e teorias gananciosas entregues por Lo Bianco chegaram até Leifert que desmentiu tudo. No story de sua conta pessoal do Instagram, Tiago assegurou que toda a história faz parte do que ele chama de "mau jornalismo". O apresentador ainda faz um apelo para que as pessoas - em especial os profissionais da área de comunicação - estejam atentas aos fatos e que tenham cuidado com fake news.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier