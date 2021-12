Tiago Leifert rebate comentário de Ícaro Silva sobre o BBB: 'É arrogância mesmo'

O apresentador Tiago Leifert usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para rebater o posicionamento do ator Ícaro Silva sobre sua possível participação na próxima edição do Big Brother Brasil. Ícaro, atualmente no ar em Verdades Secretas 2, havia dito no Twitter que não cogitaria participar de um "entretenimento medíocre" e pediu respeito pela sua trajetória. O tweet foi apagado.

Em resposta, o apresentador que esteve à frente de cinco edições do programa defendeu o reality e disse que não iria tentar mudar a opinião do ator, além de elogiar sua carreira. Mas Tiago fez questão de lembrar que o rapaz bebe da mesma fonte de quem produz e participa do entretimento na emissora em que trabalha. "Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)", escreveu Leifert.

O ex-apresentador do BBB também criticou o tom de superioridade que Ícaro Silva deu ao expor sua opinião. "Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando vc o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também pretendo apagar esse post aqui", continuou.

Pra finalizar, Leifert usou o mesmo bordão para pedir respeito e sugeriu que o ator recusasse novos trabalhos em empresas que promovem realities como o BBB. "Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo", finalizou.

Ícaro recebeu uma enxurrada de críticas e apoio. Uma das pessoas com comentou a opinião dele foi o ator João Vicente. "Não entendi, não devemos 'respeitar a história' ou a 'trajetória' dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex bbbs pessoas moralmente menores que nós? Devemos respeitar mais uns que outros?", questionou. "Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidade tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido, gostar é facultativo, respeitar é obrigatório", completou. A ex-BBB Flayslane também comentou o caso.

Apesar de ter apagado o comentário, Ícaro seguiu comentando a situação nas redes. "Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão", insistiu.

Ele também respondeu aos seguidores. "Vamo sim, neném", escreveu ele para uma seguidora que disse: "Nota mental: não vou discutir com brancos que tão tentando cancelar o @icsilva no tweet dele sobre o BBB". Em outro comentário escreveu "obrigado site twitter, que onda gostosa mano", para uma seguidora que o chamou de "mamacita", apelido de Karol Conka, que também se envolveu em polêmicas durante o reality.