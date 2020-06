Ticiana Villas Boas e Tatiana Amorim abrem loja que valoriza o design brasileiro

Ticiana Villas Boas e Tatiana Amorim (foto: divulgação)

A jornalista baiana Ticiana Villas Boas, esposa de Joesley Batista, um dos donos do Grupo JBS, e a empresária Tatiana Amorim estão abrindo, em São Paulo, a +55Design. A loja, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva em um espaço com 500m2 projetado por Arthur Casas, tem o intuito de valorizar o design nacional. A inauguração será online, através de live especial na próxima quinta-feira, às 19h.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Ticiana revelou que, por lá, poderão ser encontrados produtos assinados por Studio Arthur Casas, Studio MK27, Ricardo Bello Dias, MOOC, Tina e Lui, Guto Requena, Roberta Banqueri e Bruno Carvalho, entre outros.

Simultaneamente à inauguração da loja de São Paulo, a Home Design, de Manuela Andrade e Maurício Lins, irá lançar um espaço exclusivo dedicado a +55 em Salvador, representando o Norte/Nordeste. “ A +55 será a primeira plataforma baseada no desenho equilibrado e essencial, que valoriza tanto o trabalho artesanal quanto a tecnologia industrial”, nos disse Tatiana Amorim. A empresária comandou, durante anos, a loja de móveis Toque da Casa, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores.

Nildo José (foto: divulgação)

Estreia

O arquiteto baiano Nildo José também terá seu nome no portfólio de designers da +55. Ele desenhou a Poltrona Cabaça, inspirada nos frutos do sertão nordestino e em toda força do seu povo. “Essa é minha estreia como designer de produto. É um novo mundo e tem sido incrível essa descoberta”, nos disse o profissional, que , em 2019, teve um dos ambientes mais elogiados da CasaCor São Paulo. O seu espaço, a Casa Dendê Duratex, fazia brincadeiras volumétricas entre luz e sombra e usava mobiliário assinado, com peças de Lina Bo Bardi e Zanine Caldas.

Joana Vieira doou obra de arte para o projeto Alimente Trancoso (foto: André Ligeiro/divulgação)

Designers doam obras para leilão que vai ajudar Trancoso

Com o objetivo de ajudar a população mais vulnerável de Trancoso, no sul da Bahia, nomes como Joana Vieira, Franco Cirri, Wilbert Das, Fernando Lombardi, Hugo França e Tuca Reinés, entre outros, se uniram ao projeto Alimente Trancoso. Como parte da parceria, os artistas doaram seus trabalhos para um leilão beneficente, que terá sua renda revertida para a doação de cestas básicas e itens de higiene para a população local. Para contribuir, o público pode acessar o site Milan Leilões e dar o seu lance até hoje.

Reabertura

Os hotéis do Iberostar em Praia do Forte, que estão fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, acabam de anunciar que voltarão a funcionar no dia 3 de setembro. As duas unidades – Iberostar Bahia e Iberostar Selection Praia do Forte - seguirão os mais altos padrões de higiene e qualidade. “Estamos cuidando de todos os detalhes para receber nossos clientes de maneira segura, para que se sintam como se estivessem em casa”, diz o comunicado enviado pela rede hoteleira.

Vila Barracuda (foto: divulgação)

Previsão

O Vila Barracuda, em Itacaré, também divulgou que voltará a funcionar. A previsão é que seja em agosto, seguindo os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus. O Vila Barracuda é um hotel boutique exclusivo – conta apenas com nove suítes.

Alberto Cordeiro (foto: divulgação)

Ultra-exclusivo

A necessidade de isolamento social, provocada pela pandemia do novo coronavírus, aqueceu o mercado de condomínios de campo de luxo. É o caso do Fazenda Boa Vista, localizado na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Lá, o médico Alberto Cordeiro tem passado a quarentena ao lado de amigos, como o arquiteto Sig Bergamin. Além de Alberto, outro baiano também está no local: Nizan Guanaes, acompanhado da esposa Donata Meirelles.

Presença digital

Planejado para o fim de 2020, o lançamento do e-commerce da Avatim foi antecipado. A loja virtual já funciona no mesmo endereço da página da marca na internet –www.avatim.com.br- e oferece as mais de 400 opções de produtos. “Neste momento de isolamento social, muitas pessoas buscam itens que ofereçam a sensação de conforto dentro dos lares”, nos disse Mônica Burgos, sócia-fundadora da empresa.

Pausa estratégica

O Hotel Sotero, localizado no Stiep, em Salvador, emitiu um comunicado, anteontem, informando que não voltará a funcionar em 2020. O hotel suspendeu sua operação no dia 23 de março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. No comunicado, o Sotero informou que a suspensão da operação é necessária para evitar o comprometimento dos serviços prestados pela empresa e destaca que o atual cenário inviabilizou “toda e qualquer receita”.

Check-in

O Vila Galé Mares, na praia de Guarajuba, que estava fechado por causa da pandemia do novo coronavírus, voltou a funcionar na última quinta-feira. A reabertura, segundo o diretor de Operações Brasil da marca, José António Bastos, seguiu protocolos de distanciamento social, uso de equipamentos de proteção e reforço das medidas de limpeza e desinfecção.

Acompanhe mais notícias, em tempo real, através do site Alô Alô Bahia e do Instagram @sitealoalobahia.