Tico Santa Cruz quebra dente durante show em Manaus

O cantor Tico Santa Cruz, do Detonautas Roque Clube, sofreu um incidente inusitado durante um show da banda em Manaus nesse final de semana. Ele bateu com o microfone na boca enquanto cantava e acabou quebrando um dente.

"Ontem, no meio do show em Manaus, eu me empolguei e dei com o microfone na boca com tanta força que voou meu dente. Eu não vou ver isso sozinho. Vocês vão ter que ver junto comigo", escreveu Tico no Facebook. Depois, ele foi ao dentista para resolver o problema. "Está ridículo isso aqui, ele vai me salvar".

Os Detonautas vão tocar no Rock in Rio, no dia 28 desse mês. Tico revelou que está se cuidando de maneira especial para o show. "Para poder estar bem fisicamente e mentalmente, estou fazendo uma desintoxicação de álcool para chegar no dia e estar limpo para receber essa energia", contou o cantor à QUem, revelando também que perdeu quase 10 kg.