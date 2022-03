Tiggo 5x Pro: Caoa Chery promove ajustes no seu SUV mais vendido

A Caoa Chery fechou o ano passado com a décima posição entre as marcas que mais venderam automóveis no mercado brasileiro. A participação da empresa foi 2,55%, o que correspondeu a 39.747 veículos, volume superior ao de fabricantes tradicionais como Ford, Peugeot, Citroën e Mitsubishi.

Do seu portfólio, formado principalmente por SUVs - são cinco modelos nessa categoria - o Tiggo 5x se destaca. Em 2021, foram emplacadas 12.555 unidades desse veículo. Ou seja, mais de 30% das vendas da marca foram de um produto.

Dê play e confira a avaliação em vídeo

Esses números explicam a importância do Tiggo 5x para empresa, que ganhou vários ajustes três anos depois da sua estreia no país. Produzido em Anápolis, interior de Goiás, o SUV tem bons predicados, como suspensão independente nas quatro rodas, e também pontos negativos, como o porta-malas reduzido (340 litros).

Atualizado, o Tiggo 5x ganhou o sufixo Pro e só é oferecido em uma única configuração, sem opcionais, por R$ 154.990. É bem equipado, tem teto solar panorâmico, seis airbags, freio de estacionamento elétrico, partida por botão e sensor para pressão dos pneus, que inclui até a temperatura - essa última subfunção é encontrada, normalmente, em carros de luxo.

A mecânica foi revista, apesar de manter o mesmo propulsor 1.5 litro turbo. Bicombustível, esse propulsor ganhou uma nova turbina e entrega 147 cv com gasolina e 150 cv com etanol, sempre a 5.500 rpm. Já o torque é de 21,4 kgfm, entregue entre 1.750 rpm e 4 mil rpm.

É fácil encontrar uma posição para guiar o SUV O interior foi reformulado e o quadro de instrumentos tem a parte central digital A nova manopla do câmbio tem estilo joystick Quatro câmeras formam uma visão de 360 graus O espaço traseiro é bom e há saídas de ar

A transmissão automática é nova, estilo CVT, com simulação de nove marchas. Esse câmbio substituiu bem o antigo, que era um automatizado de dupla embreagem e seis velocidades.

Apesar das novidades no motor, o que mais fez a diferença no conjunto motriz foi a troca da transmissão. A nova caixa de mudanças tem uma sintonia melhor com os comandos do acelerador e faz a variação de rotação de forma suave.

Experiência

Ao volante, o Tiggo 5x Pro impressiona pela quantidade de equipamentos. Os materiais internos são bons e é fácil encontrar uma boa posição para guiar: o banco do motorista tem ajustes elétricos e a coluna de direção pode ser ajustada em altura e profundidade.

O console central é elevado e divide a dianteira em dois espaços, com destaque no centro para a nova central multimídia, que tem 10,25 polegadas. Nesse caso, juntamente com o Hyundai Creta, o Tiggo 5x Pro tem a maior tela da categoria. É por ela que são exibidas as imagens das quatro câmeras que formam uma visão de 360 graus, o que facilita bastante nas manobras de estacionamento.

A traseira mudou pouco e o bagageiro acomoda apenas 340 litros

Pelo preço, chama a atenção a falta de alguns itens que auxiliam na condução, como aviso para objetos no ponto cego, sensor de faixa, piloto automático adaptativo e aviso de colisão frontal. Esses itens são oferecidos, juntos ou separados, em diversos competidores. Questionada, a Caoa Chery explicou que os equipamentos estão em validação no país.

Com cinco anos de garantia, esse SUV da Caoa Chery tem como custo médio das cinco primeiras revisões - que devem ser feitas em intervalos de 12 meses ou 10 mil km - de R$ 799,40.