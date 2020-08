Tiggo 8: Caoa Chery lança SUV de sete lugares

Desde que se tornou sócia da chinesa Chery, a Caoa tem feito diversos lançamentos, e no mês passado já se posicionou como a 11ª marca que mais emplacou automóveis e comerciais leves no país.

Recentemente a empresa, que deve fechar o ano com 120 concessionárias, lançou um sedã médio, o Arrizo 6, e agora coloca no mercado mais o Tiggo 8, seu quarto SUV no Brasil.

No entanto, é o primeiro utilitário esportivo com capacidade para sete ocupantes, o que coloca esse novo modelo em concorrência direta com o Mitsubishi Outlander e com o Volkswagen Tiguan Allspace.

Nos primeiros dias o Tiggo 8 será comercializado por R$ 156.900 O veículo tem 4,70 metros de comprimento e 2,71 m de entre-eixos A tecnologia a bordo é um dos destaques do novo utilitário esportivo O teto solar panorâmico é equipamento de série O modelo é o primeiro da Caoa Chery com capacidade para sete pessoas (Fotos: Fabio Gonzalez/ Caoa Chery)

O veículo é oferecido em versão única, a TSX, e conta com teto solar panorâmico, painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas, central multimídia com tela de 10,25 polegadas, banco do motorista com ajustes elétricos, carregador de celular por indução, ar-condicionado dual zone com saída para a segunda fileira de bancos, faróis em full LED, câmera 360 graus e acionamento elétrico da tampa do porta-malas.

O modelo, que é montado em Goiás, está chegando às concessionárias com um preço especial de lançamento: R$ 156.900. Na sequência, vai prevalecer o preço de tabela: R$ 168.600.

A Coao Chery equipou o Tiggo 8 com um motor 1.6 litro com injeção direta de combustível. Esse propulsor movido a gasolina rende 187 cv de potência e 28 kgfm de torque.

A transmissão tem sete velocidades e possui dois modos de condução: Eco e Sport. A manopla tem uma alavanca tipo joystick.



BLINDAGEM EM ALTA

De acordo com o Exército do Brasil, 7.875 veículos foram blindados de janeiro a junho. São Paulo, que concentra a maioria das empresas do setor, ficou na frente com 5.038 unidades.

Rio de Janeiro, com 969 transformações, e Minas Gerais, com 366, vieram na sequência. Na Bahia, 141 veículos receberam proteções balísticas, a maioria dos serviços foi feita pela SBI.



PROJETOS CAMPEÕES

O sul-africano Gordon Murray, de 74 anos, fez história na Fórmula 1. Entre seus modelos mais famosos estão os Brabham BT49 e Brabham BT52, de 1981 e 1983, com os quais Nelson Piquet foi duas vezes campeão na F1.

Em parceria com o projetista Steve Nichols, foi o responsável pelo design do famoso McLaren MP4/4, que foi pilotado por Alain Prost e por Ayrton Senna, durante a temporada F1, de 1988. Ele também projetou o icônico McLaren F1, primeiro carro de rua da marca britânica.

Gordon Murray a bordo de sua nova criação, o T.50 (Foto: Gordon Murray Automotive)



NOVO PROJETO

Agora, Gordon Murray está de volta com uma marca própria e apresentou o T.50. O carro esporte pesa 986 kg, menos do que um hatchback compacto, e é equipado com motor desenvolvido sob medida pela Cosworth.

O propulsor V12 de 4 litros é aspirado e rende 663 cv de potência e 47,6 kgfm de torque. Esse motor trabalha com um câmbio manual de seis marchas e não há planos no momento para uma opção automática. Tanto o chassi quanto a carroceria são de fibra de carbono.

O T.50 começará a ser produzido em 2022 (Foto: Gordon Murray Automotive) O esportivo utiliza um motor V12 desenvolvido pela Cosworth (Foto: Gordon Murray Automotive)

A cabine lembra o McLaren F1 por colocar o motorista no meio do veículo e os dois outros ocupantes em posições nas diagonais traseiras.

A Gordon Murray Automotive planeja produzir apenas 100 unidades do T.50 e irá cobrar 2,36 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 16,5 milhões, por cada um. A produção começa em 2022.



NOVA DIVISÃO

A Hyundai anunciou essa semana uma nova divisão de produtos, a Ioniq. Inicialmente, serão três modelos elétricos: Ioniq 5, Ioniq 6 e Ioniq 7. As novidades chegam ao mercado entre o ano que vem e 2024.

A Hyundai criou uma divisão para veículos elétricos, a Ionic (Foto: Hyundai)

O primeiro será o Ionic 5, um crossover com design inspirado no Pony Coupé, lançado pela marca coreana na década de 1970. O nome Ioniq representava até agora apenas um produto, que tinha uma versão híbrida e outra elétrica.

A Hyundai conta com uma divisão para modelos de luxo, a Genesis, e outra para preparação esportiva, a N. A empresa também é proprietária da marca Kia.

90 ANOS

A fábrica da General Motors em São Caetano do Sul, em São Paulo, a mais antiga em operação no Brasil, é também uma das mais tecnológicas do mundo.

No momento em que completa 90 anos, a planta que produz modelos como Tracker e Spin, adotou recentemente os conceitos da indústria 4.0.

O presente e o passado da fábrica da GM em São Caetano do Sul, SP (Foto: GM)