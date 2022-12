Tiktoker que beijou 30 pessoas na Farofa da Gkay rebate críticas

A influenciadora Júlia Puzzuoli, 19 anos, ficou conhecida como a 'tiktoker pegadora' da Farofa da Gkay. A jovem ficou com mais de 30 pessoas ao longo dos três dias de evento para tentar roubar o título de Viih Tube, a ex-rainha da Farofa, que relatou ter beijado 48 na festa do ano passado.

No entanto, nas redes sociais, Júlia foi alvo de vários comentários e críticas negativas sobre a forma como ela se comportou na festa, principalmente por ter beijado tanta gente.

Bastante chateada com as ofensas que tem recebido, ela rebateu as críticas falando que vários homens também ficaram com diversas mulheres no evento, mas a situação ficou pior para ela apenas por ser mulher.

“Eu acho engraçado o pessoal preocupado com quem eu estou beijando! Não estou fazendo nenhum mal para ninguém, me divertindo e sou solteira! Homens e mulheres têm o direito de se divertir e fazer o que quiser, somos livres, e infelizmente o peso maior é só para um lado”, comentou.

Apesar de ter ficado com várias pessoas, Júlia não conseguiu a coroa de 'Rainha da Farofa'. No último dia da festa, a ex-mulher do jogador Éder Militão, a influenciadora Karoline Lima, foi coroada no palco e falou que foi muito julgada por ter ido ao evento ao invés de ter ficado com a filha.