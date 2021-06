Time de transição bate a Ponte Preta pelo Brasileirão sub-23

Na despedida do técnico Eduardo Guadagnucci do comando interino, o time de transição do Bahia conquistou o primeiro triunfo no Brasileirão sub-23. Na tarde desta quinta-feira (17), o tricolor superou a Ponte Preta, por 2x0, fora de casa.

Os gols do tricolor foram marcados pelo atacante Ronaldo e o meia Bruno Camilo, ambos no segundo tempo. O resultado deixa o Esquadrão com quatro pontos. Na estreia, o time ficou no empate por 0x0 no clássico com o Vitória, em Pituaçu.

O próximo compromisso da equipe de transição será na próxima quinta-feira, contra o Figueirense, em Santa Catarina. Na partida, o tricolor já deve ter o comando do técnico português Bruno Lopes.

Bruno Lopes tem chegada prevista ao Brasil nesta sexta-feira (18), quando será apresentado ao elenco e iniciará os trabalhos na Cidade Tricolor.