Time do CORREIO comenta apuração em tempo real a partir das 18h

O CORREIO acompanha a partir das 18h a apuração do segundo turno das eleições na Bahia e também no Brasil. Além de trazer esse tempo real, um time de jornalistas formado por Donaldson Gomes, Jorge Gauthier, Vinícius Harfush e João Sebadelhe vai comentar as disputas e seus resultados ao longo da noite.

Será possível acompanhar a transmissão nas redes sociais do jornal - Youtube, Facebook e Instagram.

Na Bahia, duas cidades terão segundo turno neste domingo. Em ambas, o atual prefeito, do MDB, busca reeleição diante de um candidato do PT. Feira de Santana tem disputa entre o prefeito, Colbert Martins (MDB) e Zé Neto (PT). Já em Vitória da Conquista, o confronto é entre Herzem Gusmão (MDB), também em busca de reeleição, e Zé Raimundo (PT).

Além disso, grandes cidades do Brasil também terão segundo turno, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

A transmissão tem apoio da Its Brasil.